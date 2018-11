Presidente do Moreirense "satisfeito" com caso de corrupção arquivado

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, mostrou-se satisfeito pelo arquivamento do caso de suspeitas de corrupção.

O Conselho de Disciplina da FPF considerou que o caso prescreveu, e aguarda decisão do Tribunal da Relação: "É julgada extinta a responsabilidade disciplinar dos arguidos do Moreirense Futebol Clube, Manuel Orlando Cunha e Silva e José Williams Silva Mendonça, por prescrição do procedimento disciplinar, consequentemente, é determinado o arquivamento deste processo disciplinar".

Em declarações à agência Lusa, o presidente dos cónegos mostrou-se satisfeito com o arquivamento, e diz sempre estar tranquilo com o desenvolvimento do caso.

"Sempre existiu tranquilidade. A justiça viria ao de cima mais tarde ou mais cedo. Estou satisfeito com este desfecho, porque o Moreirense merece respeito. Era importante para um clube pequeno como o nosso que a situação se esclarecesse, a verdade fosse reposta e se fechasse este caso".

O Moreirense tinha sido suspenso de competir durante um ano pelo Tribunal de Santa Maria da Feira por quatro crimes de corrupção. Em causa estaria o pagamento de subornos a jogadores da Naval e Santa Clara, para ajudarem os cónegos a subir à I Liga, na temporada de 2011/12.