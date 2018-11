Confrontos entre militares do Burundi e rebeldes da RD Congo fazem 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram nos confrontos entre militares do Burundi e rebeldes das Forças Nacionais de Libertação (FNL) em Uvira, cidade fronteiriça da República Democrática do Congo (RD Congo) com Burundi, segundo as forças armadas congolesas.

Fonte militar da RD Congo revelou à Rádio Okapi, criada no âmbito da missão das Nações Unidas para a estabilização na RD Congo (Monusco), que um grande número de armas e munições foram recuperadas pelo exército do Burundi nas operações nas regiões montanhosas de Uvira, na província congolesa de Kivu Sul.

A Rádio Okapi referiu-se a movimentos dos militares do Burundi na localidade de Ngendo, a 70 quilómetros de Uvira, e noticiou que os elementos da FNL foram perseguidos em Kitavyo e fugiram para perto de Buzuke.

Em Fizi, a sul de Uvira, registaram-se igualmente confrontos entre grupos de pastores e agricultores em Metupaeke, na escarpa de Lulimba.

Os pastores queimaram duas casas de agricultores.

A região fronteiriça da RD Congo com o Burundi é palco de frequentes ataques de homens armados e os sequestros intensificaram-se nos últimos dias, pelo que a população pediu às forças armadas conglesa para restaurar a paz nesta parte da província de Kivu Sul.

Ainda no leste da RD Congo, na província de Kivu Norte, ataques aéreos das forças armadas congolesas visaram posições do grupo armado de ADF (sigla francesa de Forças Democráticas Aliadas), na zona de Mayangose, a norte da cidade de Beni, uma das localidades mais afetadas pela epidemia de Ébola.

Os militares da RD Congo recuperaram um bastião dos rebeldes da ADF, grupo muçulmano que opera há mais de duas décadas, continuando com o combate contra o Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, que chegou ao poder em 1986, através de um golpe de Estado e foi eleito democraticamente em 1996.