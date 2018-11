Medidas de coação de Bruno e Mustafá conhecidas na quinta-feira

O Tribunal do Barreiro anunciou que apenas vai revelar na quinta-feira as medidas de coação aplicadas a Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, e Mustafá, líder da claque Juventude Leonina.

Bruno e Mustafá foram interrogados pelo juiz de instrução criminal relativamente à investigação ao ataque à Academia do clube, durante a tarde desta quarta-feira. De manhã, os dois arguidos ouviram a leitura da acusação.

Em comunicado, Carlos Delca, o juiz de instrução, justificou o adiamento da leitura das medidas de coação devido à "complexidade" do caso, "que obriga a uma ponderação, que não se compadece com o facto de o Tribunal se encontrar há mais de seis horas debruçado sobre a matéria em causa. O Tribunal pretende decidir em consciência e com base na matéria de facto e de direito aplicável".

Assim sendo, Bruno de Carvalho e Mustafá irão passar mais uma noite na prisão. O antigo presidente deverá regressar ao posto da GNR de Alcochete, sendo que o líder da claque Juventude Leonino regressa ao Montijo.

Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes, entre eles terrorismo e sequestro. Estes relacionam-se com o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. A 15 de maio, cerca de 40 adeptos encapuzados, afetos ao clube leonino, invadiram o centro de treinos do Sporting e agrediram jogadores e equipa técnica.