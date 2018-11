Governo britânico aprova proposta de May para o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que o Governo aprovou o seu princípio de acordo sobre o Brexit.

“Acredito convictamente que o acordo foi o melhor que pôde ser negociado. A decisão coletiva do Conselho de Ministros foi de que o Governo deve concordar com o projeto de acordo de saída e com o esboço da declaração política. Estas decisões não foram tomadas de ânimo leve. Mas acredito que vão ao encontro do interesse nacional”, disse.

May acrescenta que “a escolha perante nós é muito clara: ou este acordo, que corresponde à vontade expressa em referendo, ou deixar a União Europeia sem acordo ou sem Brexit”.

A governante está convicta que se seguem “dias difíceis pela frente”. “Esta é uma decisão sob intenso escrutínio e é perfeitamente compreensível que assim seja”.

Theresa May vai esta sexta-feira à Câmara dos Comuns explicar o acordo aos deputados. O draft tem de ser aprovado pelo Parlamento britânico e pelos Parlamentos dos 27 Estados-membro da UE.



“Mas o meu trabalho como Primeira-ministra é explicar as decisões que o governo assume. E estou pronta para fazê-lo, a começar já amanhã perante os deputados no Parlamento”, acrescentou.

O Conselho de Ministros durou mais de cinco horas.

Michel Barnier, negociador chefe da UE para o Brexit, considera que este acordo é "decisivo e crucial". "É um passo decisivo em frente", acrescenta.

Barnier admite que o período de transição "seja alargado" por "um período limitado de tempo" e acredita que o Reino Unido vai manter-se como "amigo, parceiro e aliado" da União Europeia.



Foi encontrada uma solução para a questão da fronteira com a Irlanda, acrescenta, mas os pormenores vão continuar a ser negociados até ao fim do período de transição.

Entretanto, a Comissão Europeia libertou o texto do acordo que conta com 585 páginas.



A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para as 23h00 de 29 de março de 2019. Há depois um período de transição que vai estar em vigor até 31 de dezembro de 2020.



[em atualização]