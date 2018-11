Bruno e Mustafá terão sido denunciados por três membros da Juve Leo

Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos depois do testemunho incriminatório de três membros da Juventude Leonina, claque do Sporting, alegadamente arrependidos com o ataque à academia em Alcochete.

Segundo avança a revista "Sábado", os membros da claque leonina Nuno Torres, Filipe Correia Alegria e Guilherme Gata de Sousa terão denunciado a ligação do antigo presidente dos leões e líder da claque ao ataque que decorreu no dia 15 de maio em Alcochete.

As declarações de Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação aos adeptos, também terão sido consideradas relevantes pelo Ministério Público para justificar o mandato de captura.

Para além das declarações, os investigadores juntaram ainda várias mensagens em três grupos fechados do WhatsApp, utilizados para trocar mensagens entre membros da claque que terão estado envolvidos no ataque.