"Sei zero". Ministra da Justiça irrita-se com pergunta sobre Tancos

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu esta quarta-feira, no Parlamento, que nada sabe sobre o caso do furto e do alegado encobrimento das armas de Tancos.



Questionada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto sobre o que sabia sobre o processo de Tancos, lembrando que a ex-procuradora-geral da República falou com o antigo ministro da Defesa, Francisca Van Dunem disse saber "zero".