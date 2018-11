Frederico Silva está nos quartos-de-final do Challenger de Bangalore

O tenista português Frederico Silva garantiu, esta quarta-feira, o acesso aos quartos-de-final do Challenger de Bangalore, na Índia.

O número seis nacional, número 292 do mundo, superiorizou-se ao tenista que está diretamente acima dele no "ranking" ATP. Trata-se do alemão Daniel Masur, de 24 anos, 291.º do mundo.

Frederico cedeu o primeiro "set", mas conseguiu dar a volta nos dois seguintes, fechando a vitória, ao fim de 1h53, com os parciais de 5-7, 6-4 e 6-2.