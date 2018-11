Dos relvados até Hollywood: Giroud vai lutar contra o Homem-Aranha

O filme estreia nos cinemas no dia 12 de dezembro e o avançado francês não é o único futebolista a trocar os relvados pela interpretação: Kimpembe, central do Paris Saint-German, vai dar voz à personagem "Mac Green", também conhecido como "Escorpião".

Olivier Giroud, avançado francês do Chelsea, vai dar voz à personagem "Duende Verde", na versão francesa do novo filme de animação da saga Homem-Aranha.

O avançado, de 32 anos, anunciou o novo papel nas redes sociais, num vídeo com os restantes atores que darão voz às principais personagens.

Olivier Giroud foi decisivo na conquista do Campeonato do Mundo pela França, mas não tem estado em grande destaque no Chelsea de Maurizio Sarri. O francês tem apenas um golo em 12 partidas disputadas esta época.

O goleador francês chegou ao futebol inglês em 2012, depois de duas épocas em grande destaque no Montpellier. Após quase seis temporadas ao serviço do Arsenal, Giroud assinou pelo Chelsea, em janeiro.

Giroud e Kimpembe estão de momento ao serviço da seleção francesa. A equipa comandada por Didier Deschamps pode garantir um lugar na fase final da Liga das Nações esta sexta-feira, com um empate frente à Holanda, em Amesterdão.