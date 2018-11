Na guerra de Trump contra os jornalistas, Fox News sai em defesa da CNN

O canal Fox News, conservador e que tendencialmente apoia a atual presidência norte-americana, anunciou esta quarta-feira que está ao lado da CNN no processo judicial que este último canal televisivo abriu contra a Casa Branca de Donald Trump, numa altura em que o líder dos Estados Unidos continua a classificar os jornalistas como "inimigos do povo".

Em causa está a retirada das credenciais de acesso à Casa Branca a Jim Acosta, um jornalista da CNN que se viu envolvido numa acesa discussão com o Presidente há uma semana, durante uma conferência de imprensa no rescaldo das eleições intercalares nos EUA.

Em comunicado, Jay Wallace, presidente da Fox News, diz que a estação televisiva por si dirigida apoia o canal rival "nos seus esforços legais para reaver a credencial de imprensa do seu correspondente na Casa Branca" e que, nesse sentido, vai apresentar um requerimento de apoio à causa judicial no tribunal onde o processo está a decorrer.

"As autorizações dos serviços secretos para jornalistas que trabalham na Casa Branca nunca deve ser usada como arma", sublinha Wallace. "Apesar de não defendermos o tom crescentemente antagónico quer do Presidente quer dos jornalistas em recentes conferências de imprensa, apoiamos a liberdade de imprensa e acesso [à Casa Branca] e debates livres em nome do povo americano."