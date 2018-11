Insigne acredita que a Itália pode derrotar Portugal e chegar à "final four"

Lorenzo Insigne acredita que a Itália pode derrotar Portugal, no jogo da penúltima jornada do grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações, requisito obrigatório para poder sonhar com o apuramento para a "final four".

"Chegar ao primeiro lugar no grupo é difícil, mas não impossível. Nos jogos com a Ucrânia e a Polónia, houve uma melhoria. Podemos colocar Portugal em apuros e temos de dar uma grande resposta aos nossos adeptos", afirmou o avançado do Nápoles, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. "Podemos derrotar Portugal e chegar ao primeiro lugar do grupo", acrescentou.

Insigne mede apenas 1,63 metros, mas a altura não o impede de ser um dos indiscutíveis de Roberto Mancini na seleção italiana. O avançado lembrou que "há um monte de baixinhos com bons pés". Aquilo que o avançado mais quer é "levar a Itália o mais alto possível".

Portugal precisa apenas de empatar para chegar à "final four" da Liga das Nações. A partida está marcada para sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.