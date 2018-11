​Ministro da Defesa de Israel demite-se por discordar de cessar-fogo

O ministro israelita da Defesa, Avigdor Lieberman, demitiu-se esta quarta-feira em protesto contra o cessar-fogo na Faixa de Gaza.



Avigdor Lieberman considera que a paragem dos bombardeamentos de retaliação contra o disparo de rockets palestinianos representa uma “capitulação ao terror”.

“Se continuasse no cargo, não poderia olhar nos olhos os residentes do sul de Israel” que são alvo de ataques com rockets, disse o ministro demissionário.

A demissão de Avigdor Lieberman mergulha o executivo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, numa crise, uma vez que também representa a saída do partido Beitenu, de extrema-direita, da coligação governamental.

Com esta decisão do partido Beitenu, que tem cinco deputados, o Governo mantém uma maioria de 61 em 120 parlamentares.

Benjamin Netanyahu vai ficar responsável pela pasta da Defesa.