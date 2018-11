Papa recebe imagem de Nossa Senhora da Nazaré

O Papa recebeu esta quarta-feira uma imagem de Nossa Senhora da Nazaré, oferecida por uma delegação da localidade portuguesa que quer candidatar aquele culto antigo a património imaterial da humanidade, da Unesco.

O contacto com o Papa foi breve, mas deixou o presidente da câmara muito satisfeito, e até comovido. Em declarações à Renascença, Walter Chicharro diz que foram “dois minutos de ouro” aqueles em que o grupo conseguiu falar com o Papa. “Foi uma emoção muito forte, uma felicidade imensa e o sentimento de dever cumprido”.

O autarca adianta que para além da imagem de Nossa Senhora da Nazaré, também entregaram a Francisco “uma carta onde lhe solicitamos o apoio na candidatura que iremos realizar e que está a ser construída para que este culto possa vir a ser património imaterial da humanidade”.

“Naquele minuto ou dois deu para perceber o encanto do Papa com a peça, com a imagem que lhe deixávamos e que abençoou juntamente com mais duas imagens, uma que ficará na paróquia da Nazaré, outra que ficará com câmara municipal”, referiu ainda o autarca.

Walter Chicharro não sabe se Francisco já conhecida o culto a Nossa Senhora da Nazaré, mas terá agora oportunidade de ficar a saber mais sobre esta devoção que nasceu em Portugal, mas já se espalhou por vários países. “Está nos quatro cantos do mundo. Foi provavelmente o culto religioso português com mais fiéis e com mais devotos antes do fenómeno de Fátima, é ainda hoje o culto com muita presença em várias paróquias portuguesas, pelo Brasil, pela Índia. Seguramente este também será um contributo importantíssimo para que esta candidatura tenha sucesso”.

A candidatura a património imaterial da humanidade da Unesco avançará em breve, garante Walter Chicharro, que não adianta, no entanto, uma data precisa. “Quando estiver preparada vamos enviar uma cópia ao Vaticano, e solicitar mais uma vez por escrito o apoio do Santo Padre”, adiantou ainda à Renascença.

A delegação que esteve esta quarta-feira no Vaticano integrou, para além do presidente da câmara da Nazaré, o presidente da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, Nuno Batalha, o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, padre Paolo Lagatta e o coadjutor da paróquia da Nazaré, padre Salvatore Forte, entre outros membros da Paróquia de Nossa Senhora das Areias da Pederneira.