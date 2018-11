Será que os U2 vão acabar? Os fãs temem que sim

Há rumores de que os U2, banda de Bono Vox, pode acabar. Os fãs do grupo irlandês interpretaram dessa forma as palavras do vocalista, no último concerto da digressão, "Experience + Innocence", que ocorreu esta terça-feira, em Berlim, na Alemanha.

De acordo com o grupo U2gigs, que normalmente cobre ao vivo os espetáculos da banda, Bono disse à multidão da Mercedes-Benz Arena: “Estamos na estrada à já muito tempo, já lá vão 40 anos e os últimos quatro foram realmente especiais para nós. Agora vamos partir.”

Depois desta afirmação em palco, os fans começaram a fazer conjeturas sobre o que quis Bono dizer com aquelas palavras e se as mesmas não significariam o final da banda que nasceu em 1976.

No entanto, a mesma conta U2gigs, no Twitter, um dos elementos tentou acalmar os seguidores da banda com uma mensagem: “Em todas as tours que cobri, desde o Vertigo, no final de cada uma é sempre a mesma coisa: pânico geral de que fosse a última. Aposto dez dólares de como daqui a pouco tempo vou estar a cobrir outra tour.”

Ainda assim, de seguida, o mesmo grupo de seguidores semeou, de novo, a dúvida ao acrescentar que “esta é a primeira vez em que o pânico é, pelo menos, plausível”.

Ao longo de quatro décadas, a banda irlandesa criou incontáveis sucessos que entraram nos tops mundiais e Bono tem ganho preponderância à escala global também fora da música com a participação me diversas ações solidárias.