Confirmada nova direção do Instituto do Cinema e do Audiovisual

Foi confirmada esta quarta-feira a nova direção do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Segundo despacho publicado hoje em Diário da República, Luís Chaby Vaz, advogado que já passou pelos conselhos de administração do Teatro Nacional D. Maria II e pela Tobis Portuguesa, assume oficialmente funções enquanto diretor daquela instituição. Funções, aliás, que já tinha assumido interinamente na sequência da saída de Filomena Serras Pereira.

A confirmação da nova direção do ICA surge seis meses depois de a anterior direção ter apresentado demissão das funções que tinha assumido em 2014, sem no entanto adiantar razões para o fazer.

Luís Chaby Vaz assume, desta forma, a presidência do conselho diretivo do ICA para os próximos cinco anos.