Três baixas e dois sub-23 às ordens de Keizer

Marcel Keizer continua com três nomes no boletim clínico e chamou dois jogadores da equipa sub-23 para o treino do Sporting desta quarta-feira.

O novo técnico dos leões chamou o central Euclides Cabral e o lateral-esquerdo Abdu Conté para integrar a sessão de treino. No boletim clínico, continuam Sebastian Coates, que recupera de uma mialgia, Ristovski, em recuperação, e Rodrigo Battaglia, que foi submetido recentemente a cirurgia e que deve falhar o resto da temporada.

O treino contou, ainda, com a presença do iraniano Alireza Rabbani, novo elemento da Unidade de Performance do Sporting.

Os leões voltam a treinar na quinta-feira, às 10h30 em Alcochete, à porta fechada.