James Rodríguez falha o jogo com o Benfica

O Bayern Munique revelou, esta quarta-feira, que James Rodríguez se lesionou e ficará de baixa durante período considerável. O antigo jogador do FC Porto vai falhar o desafio com o Benfica, decisivo para os encarnados na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, e que está marcado para 27 de novembro.

Nas redes sociais, o clube informou que James sofreu uma rotura parcial nos ligamentos externos do joelho esquerdo e que desfalcará a equipa de Niko Kovac "por várias semanas". Mais uma contrariedade para "El Bandido".

James tem tido um início de época pouco feliz no Bayern, com 11 jogos realizados em 18 possíveis, apenas sete deles como titular.

James cumpre a segunda e última época de empréstimo no Bayern. O clube tem opção de compra de 42 milhões de euros, mas a imprensa espanhola tem avançado, nas últimas semanas, que o Real Madrid está interessado em fazê-lo voltar já em janeiro. O portal "Calciomercato" dá conta do interesse da Juventus no jogador de 27 anos.