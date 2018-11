Governo francês diz que Trump devia ter sido mais "decente"

O porta-voz do governo de Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, criticou fortemente o Presidente norte-americano. A série de "tweets" foi publicada no aniversário dos ataques terroristas de Paris, que incluiram o atentado no Bataclan, que mataram 130 pessoas.

A reação de Paris surge depois de Trump, numa série de publicações na rede social Twitter, ter atacado a França depois de ter chegado das comemorações do centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial.

O Presidente dos EUA não aceitou também a posição de Macron sobre a ideia de nacionalismo. O francês repudiou o termo "nacionalismo", que considerou uma ameaça. Trump, que admitiu ser um "nacionalista" por defender os interesses americanos, não gostou do que achou ser uma indireta contra si.

"Já agora, não há país mais Nacionalista que a France, um povo muito orgulhoso e merecidamente!", afirmou Trump.

O líder dos Estados Unidos ainda criticou as exportações vinícolas francesas e a taxa de popularidade de Macron, tentando descredibiliza-lo. E fechou a série de "tweets" com a frase "MAKE FRANCE GREAT AGAIN", uma alusão ao seu slogan "Make America Great Again" (traduzido livremente para "Tornar a América Grande Novamente").