Passes sociais. Governo vai pagar dívida ainda este mês

O Governo vai discutir na quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma proposta para "resolver o pagamento" aos operadores que dão desconto nos passes sociais para estudantes, garante o ministro do Ambiente.



O objetivo é pagar, ainda este mês, a verba que está em falta, disse João Pedro Matos Fernandes, na Assembleia da República, onde está a apresentar e discutir o Orçamento do Estado para 2019.

O governante explicou aos deputados que o atraso no pagamento se deve ao tipo de documento que deve ser usado, porque a compensação criada pelo Ministério das Finanças não se destina apenas ao sector dos transportes.

De acordo com as denúncias da associação que representa as empresas de transporte de passageiros, o Estado deve 13 milhões de euros a 80 empresas.

Nesta ida ao Parlamento, o ministro do Ambiente e da Transição Energética também já disse que as obras de expansão dos metros de Lisboa e Porto começam já no próximo ano, num investimento global de 700 milhões de euros.

No caso de Lisboa, trata-se do prolongamento Rato/Cais do Sodré, com um prazo de execução previsto de 68 meses.

Já no que diz respeito ao metro do Porto, em causa está o projeto de execução da Linha Rosa e o prolongamento da Linha Amarela.