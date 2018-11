Falsa ameaça de bomba leva a evacuação de centro comercial em Albufeira

Uma ameaça de bomba obrigou à evacuação do Albufeira Shopping durante a tarde desta quarta-feira. A ameaça revelou-se falso alarme e a os funcionários já foram reencaminhados para o interior das instalações.

"Confirmamos que a situação está normalizada. Trata-se de um falso alarme e os trabalhadores já retomaram a normalidade no estabelecimento", avançou fonte da GNR à Renascença.

O centro comercial, um dos mais movimentados e situado no centro de Albufeira, estava na altura com muita gente, tendo as autoridades procedido à evacuação sem que se registassem quaisquer incidentes.



No local estiveram sete operacionais dos bombeiros de Albufeira e da GNR, apoiados por três veículos.

