Cavaliers somam segunda vitória da época com "vingança" sobre os Hornets

Os Cleveland Cavaliers alcançaram, na madrugada desta quarta-feira, a sua segunda vitória, em 13 jogos, na presente temporada da NBA. A equipa de Ohio recebeu os Charlotte Hornets e "vingou-se", com um 113-89, da humilhante derrota (126-94) que sofrera na Carolina do Norte pouco mais de uma semana antes.

Os Cavs tinham perdido em Charlotte por 32 pontos. Na receção aos Hornets, recuperaram a dignidade, com um triunfo por 24 pontos. Numa equipa ainda coxa, após a saída de LeBron James para os Lakers, houve dois jogadores em destaque: o suplente Jordan Clarkson apontou 24 pontos e o titular Tristan Thompson conseguiu um duplo-duplo de 11 pontos e 21 ressaltos. Do lado dos Hornets, só Jeremy Lamb, com 22 pontos, teve um bom dia.

Nota, ainda, para o regresso dos Golden State Warriors às vitórias. Os campeões da NBA, que estão sem Steph Curry, devido a lesão, receberam e bateram os Atlanta Hawks, por 110-103. Kevin Durant amealhou 29 pontos.

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets, 113-89

Denver Nuggets-Houston Rockets, 99-109

Golden State Warriors-Atlanta Hawks, 110-103