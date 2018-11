Idade e histórico de lesões de Salvio poderão não justificar esforço da renovação

Pacheco entende a intransigência do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quanto à renovação de Salvio, que termina contrato no final da época. O argentino já tem 28 anos e um longo histórico de lesões.

"O Salvio, ao longo destes anos, independentemente da sua valia, tem sofrido muitas lesões e também já não vai para novo. Por vezes, há esforços financeiros que poderão não se justificar", comenta Pacheco, antigo jogador do Benfica, em entrevista a Bola Branca.



Segundo o "Record", o presidente do Benfica não vai melhorar a oferta apresentada ao extremo argentino, que pede um salário de três milhões de euros anuais. Se o jogador não aceitar os números oferecidos, deixará a Luz no final da temporada. "Se o presidente do Benfica entende que as exigências estão muito altas, temos de respeitar", frisa Pacheco.

Zivkovic tem tido utilização pouco regular no Benfica, algo que contrasta com o papel de destaque que assumiu na segunda metade da última época. Pacheco compreende o descontentamento do extremo sérvio, no entanto, lembra que assim é a vida de quem joga num grande.



"Eu concordo que ele não esteja satisfeito pela pouca utilização, mas esses são os riscos de pertencer a um plantel extenso, de muita qualidade, com jogadores de valor equivalente", justifica o antigo jogador.