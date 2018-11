Gonçalo Oliveira afastado do Challenger de Kobe

Gonçalo Oliveira foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Kobe, no Japão.

O número quatro português, 282.º colocado do "ranking" ATP, deu uma boa resposta no primeiro parcial, mas acabou por ceder perante o japonês Yosuke watanuki, número 236 do mundo e sétimo cabeça-de-série do torneio. Oliveira perdeu em dois "sets", por 7-5 e 6-0, em 1h15, falhando o acesso aos quartos-de-final.

Na primeira ronda, Gonçalo Oliveira tinha regressado às vitórias em quadros principais, após três derrotas em primeiras rondas. Desta feita, chegou à segunda. Ainda assim, está terminada a participação portuguesa no Challenger de Kobe.