Primeiro treino com todos para Fernando Santos

Pepe, William Carvalho, Bernardo Silva e André Silva já estão à disposição de Fernando Santos. O quarteto que ficou no ginásio, na terça-feira, surgiu no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, sem limitações.

É o primeiro treino de preparação do jogo com a Itália em que o selecionador nacional conta com todos os jogadores. Um grupo reduzido a 23 elementos, depois da dispensa de André Gomes, devido a lesão.

Portugal volta a treinar na quinta-feira, dia em que viaja para Milão. Em caso de empate, frente à Itália, os campeões europeus garantem, automaticamente, presença na "final four" daLiga das Nações. O jogo está agendado para sábado, às 19h45. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.