Mourinho é o melhor treinador do mundo para Maradona

Diego Maradona não duvida em eleger José Mourinho como o melhor treinador do mundo, inclusivamente acima de Pep Guardiola.

"Eu, como treinador, ainda tenho de aprender muito", admitiu o antigo jogador argentino, em entrevista ao jornal espanhol "Marca". É por isso que Maradona vai, segundo revelou, uma semana a Manchester, para ver Mourinho treinar o United e "para lhe perguntar um montão de coisas":

"Ele é o melhor, sem dúvida. Para mim, é melhor que Guardiola. Dou o mérito a Pep por ter aproveitado a herança que Johan Cruyff lhe deixou. Eu já disse várias vezes: não foi Guardiola que inventou o 'tiki-taka', mas sim Cruyff. Só que agora o Pep tem a possibilidade de escolher os melhores jogadores do mundo. Assim, o 'tiki-taka' fica mais fácil", observou.

O novo treinador do Real Madrid "não tem espinha"



Maradona augura pouco sucesso a Santiago Solari, no comando técnico do Real Madrid. O antigo astro argentino compara o compatriota a Lionel Scaloni, atual selecionador das "pampas".

"Só digo que tanto um como outro não têm espinha para conseguir lidar com as respetivas equipas. Mas se os puseram ali foi por decisão do presidente da Federação argentina e por decisão do presidente do Real Madrid, mas não creio que durem muito. Os técnicos devem queimar etapas e eles não o fizeram", frisou Maradona, na mesma entrevista.

"El Pibe" foi confrontado com a situação de Zidane, que também subiu da equipa B do Real para a equipa principal e conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas. Maradona sublinhou, porém, que embora aparentemente semelhante à de Solari, a evolução do francês foi também muito distinta: "É diferente queimar etapas quando te chamas Zidane do que quando te chamas Scaloni ou Solari".

Maradona admitiu, ainda, que treinar o Real Madrid é um sonho antigo, mas realçou que "tem de ser um projeto a longo prazo", que o Real não pode contratar treinadores "por contratar".

"Não me falta espinha para esse projeto. Mas pronto, as coisas deram-se assim. Hoje estou nos Dorados e estou feliz", completou.