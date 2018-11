Basta picar o ponto, mas Pizzi alerta que é mesmo necessário registar presença em Milão

Um ponto chega para colocar Portugal na "final four" da Liga das Nações, mas Pizzi avisa que se a seleção nacional entrar em campo, frente à Itália, a pensar no empate "fica mais perto de perder do que de ganhar".

O médio do Benfica sublinha que a equipa portuguesa "entre sempre com vontade de vencer" e alerta que é preciso concentração total em Milão na busca pela vitória. Até porque Portugal terá pela frente um adversário diferente daquele que derrotou (1-0) em Lisboa.

"Teremos uma seleção muito difícil, muito diferente da que jogou aqui no Estádio da Luz e vão jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos", observou Pizzi, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Clube ficou à porta

Questionado sobre o momento do Benfica, Pizzi jogou à defesa e reforçou que no ambiente de seleção prefere deixar a atualidade do clube de parte. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Verratti, que na conferência de imprensa em Itália, na terça-feira, abordou múltiplas questões sobre o PSG, Pizzi optou por contornar o assunto.

Fez, no entanto, uma consideração sobre alegadas críticas ao seu desempenho. O médio encarnado desvalorizou por completo essas suspostas apreciações.

Assunto que comentou de corpo inteiro foi a fase que atravessa na seleção. Titular nos últimos quatro jogos, Pizzi reconhece que "é o melhor momento". O médio, de 29 anos, tem 12 internacionalizações e dois golos.

Portugal defronta a Itália no sábado, às 19h45, em Milão. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.