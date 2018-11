Chegou o tipo de letra que ajuda a memória

Em Melbourne, na Austrália, foi criado um tipo de letra a pensar nos estudantes e em todos aqueles que precisam de memorizar o que lêem. O "Sans Forgetica" foi criado por investigadores do Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) para usar as capacidades cognitivas humanas e ajudar a memória.

O "Sans Forgetica" é de leitura difícil, devido às falhas nas letras e à sua inclinação à esquerda. No entanto, os investigadores dizem que a dificuldade é "por design". "A 'dificuldade desejada' que experiencia enquanto lê informação formatada em Sans Forgetica leva o seu cérebro a entrar num processamento mais profundo", é apontado no site criado para apresentar este tipo de letra.