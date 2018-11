Cinco anos depois, Schumacher continua a lutar em segredo

Michael Schumacher continua a lutar pela vida, cinco anos depois do trágico acidente de esqui que o deixou muito perto da morte. A sua recuperação está envolta em mistério, mas veio recentemente a público uma carta da mulher, Corinna Schumacher, que assegura que o marido "é um lutador".

Em dezembro de 2013, o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 bateu com a cabeça numa rocha e precisou de ser levado de imediato, de helicóptero, para o hospital, para uma intervenção neurocirúrgica, tendo sido submetido a duas operações urgentes. O capacete salvara-lhe a vida. Schumacher ficou em coma até abril de 2014 e foi levado para casa, junto a Genebra, na Suíça, em setembro desse ano. Desde então, as atualizações sobre o seu estado de saúde têm sido raras.

A imprensa internacional avançou, recentemente, que o antigo piloto está numa sala sob a supervisão de uma equipa médica de 15 elementos e coordenada pelo clínico Richard Frackowiak - cuidados médicos que custarão mais de 130 mil euros por semana.