Alentejo vai ter um Centro de Inovação Social

O centro fica localizado no centro histórico da cidade, num espaço da fundação e nos seus objetivos consta o lançamento de um programa de ação diversificado para apoiar e dinamizar o empreendedorismo, a inovação e investimento social na região alentejana.

De acordo com a secretária-geral da FEA, Maria do Céu Ramos, o Centro de Inovação Social vai trabalhar “em conjunto com vários parceiros”, constituindo-se “como um polo de apoio a empreendedores e outros atores regionais que pretendam testar, desenvolver ou consolidar iniciativas inovadoras para os problemas sociais” que qualificam os territórios de baixa densidade.

É a primeira estrutura no Alentejo vocacionada para o apoio e desenvolvimento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social. O Centro de Inovação Social (CIS) arranca em Évora, esta sexta-feira, dia 16, e quer contribuir para suprimir alguns problemas característicos dos territórios de baixa densidade.

“Queremos que valorize iniciativas com forte componente tecnológica”, acrescenta Maria do Céu Ramos. Para o efeito, a nova estrutura deverá contar com “uma rede de parceiros altamente especializados”, permitindo “que os produtos e serviços sejam desenvolvidos numa ótica de ‘place-making’”, refere, promovendo o crescimento e o impacto social.

À Renascença, a FEA explica, ainda, que o Centro de Inovação Social vai dotar toda a região “de uma estrutura-âncora que capacite, mobilize e acolha indivíduos, organizações, entidades públicas e sector privado, com o objetivo comum de promover soluções sociais inovadoras.”

A inauguração do CIS coincide com o Encontro para a Inovação e Investimento Social no Alentejo, que vai decorrer em Évora na próxima sexta-feira. Marca presença, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.