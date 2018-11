Consumo trava economia. PIB desacelera para 2,1%

O crescimento da economia portuguesa desacelerou. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, a economia cresceu, mas a um ritmo mais lento do que vinha a crescer.

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo INE, o crescimento do PIB foi de 2,1% em termos homólogos e de 0,3% em cadeia.

Nos três meses anteriores, ou seja, no segundo trimestre, a economia portuguesa tinha registado um crescimento de 0,5% em cadeia de 2,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"A procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado, uma vez que o Investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado", lê-se na nota do INE.



O documento acrescenta ainda que "a procura externa líquida apresentou um contributo negativo idêntico ao observado nos dois trimestres anteriores".