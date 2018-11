Claudio Ranieri é o novo treinador do Fulham. O italiano sucede a Slavisa Jokanovic e herda o clube no último lugar da Premier League. Ranieri, de 67 anos, estava desempregado, depois de ter deixado o Nantes, no final da temporada passada.

O treinador volta a Inglaterra, onde viveu um dos maiores momentos da carreira, quando em 2015/16 levou o Leicester City à surpreende conquista do título de campeão nacional.

O feito é assinalado no texto publicado pelo Fulham para assinalar a chegada do novo técnico. O italiano, por sua vez, transmitiu uma mensagem ambiciosa: "O objetivo do Fulham não pode ser a mera sobrevivência na Premier League. Este plantel do Fulham tem um talento excecional que não espelha a posição que o clube ocupa".

A missão de Ranieri

Ranieri tem pela frente um grande desafio em Londres. O Fulham, no ano de regresso à Premier League, está no último lugar da tabela classificativa, com cinco pontos. Está a três do primeiro clube acima da zona de despromoção, com 12 jornadas realizadas. A estreia do novo líder está agendada para 24 de novembro frente ao Southampton.

De saída está Slavisa Jokanovic, o treinador sérvio que levou o Fulham do fundo da tabela do Championship até à Premier League. Na hora da despedida, Shahid Khan, presidente do clube londrino, deixou uma palavra de apreço e respeito por Jokanovic.

Ranieri regressa agora ao ativo, mas já poderia estar a trabalhar, caso Pedro Madeira Rodrigues tivesse vencido as eleições do Sporting. O candidato, que acabou por desistir da corrida, apresentou Claudio Ranieri como seu treinador.