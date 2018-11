Bruno de Carvalho está de volta ao Tribunal do Barreiro, depois de ter passado mais uma noite na prisão do posto da GNR de Alcochete. O antigo presidente do Sporting deverá ser ouvido esta quarta-feira, pelo juiz de instrução, depois do interrogatório ter sido adiado, devido à greve dos funcionários judiciais. Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, também aguarda pela audição que, ao que tudo indica, começará esta manhã.

A paragem dos funcionários atrasou as diligências relativas à investigação ao ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, de 15 de maio.

Em comunicado, o juiz de instrução do Tribunal do Barreiro explicou que as diligências não foram retomadas da parte da tarde, pelo que só pelas 15h45 foi possível ao tribunal entregar as cópias de todos os documentos solicitados pela defesa, para apreciação. Quer isto dizer que não se procedeu à fase de interrogatórios aos dois arguidos.



Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes, entre eles sequestro e terrorismo. Estes relacionam-se com os eventos de 15 de maio, quando um grupo de 40 indivíduos invadiram a Academia leonina, em Alcochete, e agrediram jogadores e equipa técnica.