Revelações da irmã de Bruno de Carvalho

A detenção de Bruno de Carvalho continua a dominar as manchetes dos jornais desportivos. O "Record" puxa por declarações da irmã do antigo presidente do Sporting, Alexandra Carvalho.

"Eles não são amigos. Estão aqui para me deter", pode ler-se no título. Foi esta a reação de Bruno quando a polícia foi a sua casa. Alexandra Carvalho diz que o irmão está numa cela sem chuveiro.

"As sombras de Bruno", escreve "A Bola". Deve conhecer hoje as medidas de coação e sócios decidem, outra vez, o seu futuro. Greve dos funcionários atrasa interrogatório ao ex-presidente do Sporting. Convocada Assembleia Geral para deliberar sobre a suspensão de sócio. "O Jogo" anota que "Jesus também era alvo". Ataque também tinha objetivo de provovar demissão do treinador.

A manchete do jornal da Global Media, no entanto, é dedicada a mais uma revelação do site "Football Leaks": "Como a batota russa nos tramou". Putin injetou 1,65 mil milhões de euros em três clubes com patrocínios encapotados. Ultrapassagem no "ranking" europeu fez-se contra as regras do "fair-play" financeiro.

Outro caso abordado na primeira página do jornal "O Jogo" é o do processo ao Moreirense. Prescreveu e foi arquivado.

Keizer começou a trabalhar em Alcochete. "O Jogo" anuncia que Tiago Fernandes está de saída. O "Record" revela que Vieira deixa cair Salvio. Clube não irá pagar o exigido pelos agentes do jogador.