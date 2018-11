Portugal está no "top 5" dos passaportes mais poderosos do mundo

Os portugueses estão no "top 5" dos povos com maior liberdade para voar no mundo. Segundo um novo relatório do Índice de Passaportes da Henley, publicado em outubro, Portugal partilha o quinto lugar da lista com os Estados Unidos, Reino Unido, Noruega Áustria, Luxemburgo e Holanda.

O poder do passaporte é medido tendo em conta os destinos que não pedem visto para os turistas entrarem no país, ou que pedem visto apenas à entrada. Portugal tem acesso a 186 destinos nestas condições.

O país com o passaporte mais poderoso é o Japão. Os japoneses podem viajar sem precisar de visto para 190 destinos, ultrapassando Singapura, com 189. O Japão garantiu o acesso livre a Myanmar no início do mês de outubro.

No terceiro lugar estão a Alemanha, a França e a Coreia do Sul, com 188 destinos que não querem visto ou só o podem na alfândega.