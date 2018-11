​Candidatura de Nossa Senhora da Nazaré a Património da Humanidade pede bênção ao Papa

Em preparação há alguns meses, a proposta de classificação é uma iniciativa do presidente da autarquia. Em entrevista à Renascença , Walter Chicharro diz que pretende, “acima de tudo, dar o devido reconhecimento a Nossa Senhora da Nazaré, e cumprir com um desígnio: é que ela é primordial para a nossa boa convivência, para a nossa felicidade”.

Uma delegação composta pelo presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro; pelo presidente da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, Nuno Batalha; pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, padre Paolo Lagatta; e pelo coadjutor da paróquia da Nazaré, padre Salvatore Forte, entre outros membros da Paróquia de Nossa Senhora das Areias da Pederneira; vai ser recebida pelo Papa Francisco, esta quarta-feira, durante a audiência-geral que se realiza no Vaticano.

Walter Chicharro acredita ainda que a candidatura trará mais visitantes à vila e dará mais visibilidade a um culto antigo.

Segundo o autarca, “até ao surgimento do fenómeno de Fátima, este era o grande culto religioso português”, sendo que “ainda hoje é um culto que traz, segundo dados da paróquia, 2,5 a três milhões de visitantes por ano ao santuário de Nossa Senhora da Nazaré”.

Falando da dimensão mundial do culto, o autarca destacou que “um dos grandes surfistas das ondas gigantes, o brasileiro Lucas Chumbinho, é natural de uma pequena vila do Brasil chamada Sacorema cuja padroeira é Nossa Senhora da Nazaré”.

Por outro lado, salientou Walter Chicharro, “o círio do Belém do Pará tem Nossa Senhora da Nazaré como elemento fundamental e é um círio que é Património Cultural da Humanidade”.

Pelos dados recolhidos no âmbito da proposta de candidatura, disse o autarca, “temos paróquias com Nossa Senhora da Nazaré nos quatro cantos do mundo e, portanto, isso por si só parece-nos extremamente importante como justificação desta candidatura”.

O grupo pretende obter do Papa Francisco a bênção explícita e pública a esta pretensão da comunidade da Nazaré, “como reconhecimento do impacto global que desde sempre Nossa Senhora da Nazaré teve”.

Para além da carta de candidatura a Património da Humanidade, serão levadas três imagens de Nossa Senhora da Nazaré para a sua bênção, uma das quais de oferta da autarquia ao Santo Padre, sendo as outras trazidas de volta para a câmara municipal e para a paróquia. As esculturas foram executadas pela artista portuguesa Teresa Brito.

Um presente também da Guarda

Na audiência-geral desta quarta-feira, no Vaticano, vai participar igualmente uma delegação da diocese da Guarda, que irá entregar a Francisco um cobertor de lã de ovelha, com as insígnias do Papa.

Produzido de forma artesanal em Maçaínhas, uma aldeia vizinha da cidade da Guarda, era para ter sido entregue ao Papa quando visitou Fátima, em maio do ano passado, mas só agora foi possível.

Logo após a audiência pública na praça de S. Pedro a delegação da Guarda, da qual faz parte o bispo da diocese, D. Manuel Felício, irá homenagear o cardeal Saraiva Martins, entregando-lhe a medalha de mérito da cidade.

Na cerimónia, que vai decorrer na embaixada de Portugal no Vaticano, estarão presentes o bispo D. Tolentino Mendonça, o reitor do Colégio Português, em Roma, monsenhor Agostinho Borges.