Itália não muda Orçamento apesar da pressão europeia

O Governo de Itália desafia a Europa. Roma não vai alterar o seu Orçamento do Estado para 2019 para cumprir as metas do défice, garantiu esta terça-feira o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini.



O défice orçamental vai aumentar para 2,4%, com uma previsão de crescimento económico de 1,5%, reafirmou Salvini, em comunicado.

O anterior Governo tinha antecipado um défice de 0,8% para o próximo ano. O desvio deve-se à intenção do atual executiva de coligação de cumprir promessas eleitorais que exigem um aumento da despesa pública, contrariando os compromissos assumidos com a UE.

No mês passado, a Comissão Europeia "chumbou" a proposta de Orçamento de Itália e pediu explicações. A resposta surgiu agora.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta, por seu lado, que uma política de estímulo orçamental vai deixar o país vulnerável a taxas de juro mais elevadas, que podem mergulhar Itália numa recessão.

A 5 de novembro, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse em Bruxelas esperar que, na sequência do "chumbo" da Comissão Europeia, o Governo italiano apresente na próxima semana um novo projecto orçamental para 2019 que respeite as regras europeias.