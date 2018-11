Processo de corrupção do Moreirense arquivado

A Federação Portuguesa de Futebol arquivou, esta terça-feira, o caso de corrupção do Moreirense.

Em comunicado, a Federação anunciou que o caso que remonta à temporada desportiva 2011/12 prescreveu, e aguarda decisão do Tribunal da Relação: "É julgada extinta a responsabilidade disciplinar dos arguidos do Moreirense Futebol Clube, Manuel Orlando Cunha e Silva e José Williams Silva Mendonça, por prescrição do procedimento disciplinar, consequentemente, é determinado o arquivamento deste processo disciplinar".

"Tendo este processo disciplinar permanecido parado cerca de três anos, por causa não imputável aos arguidos, temos que o prazo prescricional - cinco anos - voltou a correr de dia 27/08/2013", pode ainda ler-se.

O Moreirense tinha sido suspenso de competir durante um ano pelo Tribunal de Santa Maria da Feira por quatro crimes de corrupção. Em causa estaria o pagamento de subornos a jogadores da Naval e Santa Clara, para ajudarem os cónegos a subir à I Liga, na temporada de 2011/12.