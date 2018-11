Crimes de ódio disparam na América

Os crimes de ódio nos Estados Unidos aumentaram 17% no ano passado, com um grande crescimento dos ataques anti-semitas, revela um relatório do FBI.



Os dados são conhecidos poucas semanas depois de um homem armado ter matado 11 pessoas numa sinagoga da cidade de Pittsburgh, ao mesmo tempo que gritava: “todos os judeus têm que morrer”.

De acordo com o relatório anual do FBI, em 2017 foram registados pelas forças de segurança 7.175 incidentes relacionados com crimes de ódio nos Estados Unidos.

Este número representa um aumento substancial em relação a 2016, quando tinham sido reportados 6.121 casos de crimes de ódio.

Em relação aos incidentes contra a comunidade judaica, o relatório aponta para um aumento de 37%, de 684 em 2016 para 938 em 2017.

O FBI não avança uma explicação para esta subida nos crimes de ódio.

O procurador-geral, Matthew Whitaker, disse em comunicado que estes crimes são uma “violação desprezível” dos valores da América.

“Estou particularmente preocupado com o aumento dos crimes de ódio anti-semitas”, sublinha Whitaker.