Rogério Alves confirma duas assembleias gerais

Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral, confirmou a realização de duas assembleias gerais de sócios do Sporting, no dia 30 de novembro e 15 de dezembro.

A aprovação do Relatório e Contas da temporada passada e do orçamento da próxima época serão os objetivos da primeira assembleia, marcada ainda para este mês. Os processos de sanções a sócios, entre os quais Bruno de Carvalho, serão discutidos no dia 15 de dezembro.

"Vamos debater os recursos das sanções aplicadas pela Comissão de Fiscalização. Estas sanções vão da suspensão até à expulsão. O Conselho Fiscal entendeu que os recursos estão em prazo e vamos votar essas sanções. A Assembleia Geral (AG) vai deliberar se estas penas se mantêm ou se são revogadas. Não vamos deliberar a expulsão, isso compete ao Conselho Fiscal e Disciplinar".

"Se votarmos a manutenção das sanções, mantêm-se. Se as revogarmos, a AG, no uso do seu poder soberano, destruirá o efeito do processo", explicou.



Rogério Alves apelou ainda à união no clube, num momento que continua conturbado para os leões: "O Sporting passou por momentos péssimos, de uma linguagem bélica. Todos os que amam o Sporting devem partir para uma nova era: saber viver na divergência, mas de forma cívica e fraterna. Ainda temos feridas muito expostas, em carne viva".