Asensio: "O futebol foi injusto com Lopetegui"

Marco Asensio, médio do Real Madrid, acredita que Lopetegui teve "pouca sorte" nos momentos chave, e perspetivou um futuro positivo com Santiago Solari no comando.

Em declarações ao canal Movistar Plus, Asensio deixou uma palavra de apreço pelo antigo treinador, Julen Lopetegui: "O futebol foi injusto com ele. Nos momentos chave não tivemos sorte. É uma situação complicada por tudo o que passou na seleção. Não teve aquela ponta de sorte, mas ainda lhe resta uma longa carreira e o futebol vai devolver-lhes a sorte".

Asensio deixou ainda uma crítica indireta aos jogadores mais experientes do plantel do Real Madrid pelo mau momento: "Não sou eu que tenho de assumir responsabilidade, há jogadores com mais anos no clube e com mais experiência, que têm um 'status' maior e que são eles que devem assumir".

O internacional de 22 anos perdeu algum destaque na formação do Real Madrid esta época e admite que as críticas fazem mossa:

"Agora tenho menos protagonismo, mas a avaliação deixamos para o fim da época. Há algumas críticas que não são justas, mas já sei como funciona a imprensa em Espanha. Há críticas que fazem danos".

Solari "até à morte"

Santiago Solari foi confirmado esta terça-feira como técnico do Real Madrid até 2021. Asensio aprova a contratação e espera um futuro positivo com o argentino na liderança:

"Os resultados têm sido melhores, é o nosso treinador e vamos com ele até à morte. Temos de ser fortes para ter sempre grandes vitórias".