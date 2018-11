Antigo treinador do Belenenses despedido da Udinese

A Udinese anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador espanhol Julio Velazquez.

O treinador de 37 anos passou pelo Belenenses na temporada 2015/16 e no início da temporada 2016/16. Velazquez tinha chegado à Udinese no início desta temporada, mas o 18º lugar da Serie A, com apenas duas vitórias em 12 jogos não convenceu a direção do clube italiano.

O italiano Davide Nicola é o sucessor do ex-Belenenses. Ao longo da carreira, Velazquez já passou pelo Villarreal, Murcia, Bétis e Alcorcón.