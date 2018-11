Solari em definitivo no Real Madrid até 2021

O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, a contratação em definitivo de Santiago Solari.

O técnico argentino assumiu o comando da equipa principal após o despedimento de Julen Lopetegui. As quatro vitórias em igual número de jogos convenceram a direção do Real Madrid. Solari assinou um contrato válido por duas épocas e e meia, até 2021.

O Real Madrid repete o que já tinha feito com Zinedine Zidane. Solari, antigo jogador do Real Madrid, orientou os juniores e a equipa B do Real Madrid, e dá agora o salto para a equipa principal.

Como jogador, Solari chegou ao Real Madrid em 2000, depois de ter representado o rival Atlético de Madrid. O antigo extremo esteve cinco temporadas nos "merengues". Solari retirou-se em 2011 e arrancou a carreira como técnico em 2013, nas camadas jovens do emblema espanhol.

