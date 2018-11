Sérgio Conceição vale multa de cinco mil euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou mais de cinco mil euros de multa ao FC Porto, após o jogo frente ao Braga, a contar para a décima jornada da I Liga.

Sérgio Conceição foi o principal motivo de grande parte do valor. Segundo o relatório, o técnico dos dragões chegou quatro minutos atrasado à "flash interview" da SportTV, o que corresponde a uma multa de 4,782 euros.

O treinador voltou também a não utilizar a "braçadeira alusiva à função que desempenhava" durante a segunda parte do confronto, o que motivou uma multa de 141 euros.

O FC Porto foi também multado em 306 euros pelo atraso de dois minutos no apito inicial da partida. Segundo o relatório do CD, o motivo do atraso foi "a chegada tardia do FC Porto ao túnel de acesso ao relvado".