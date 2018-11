Marcelo pede aos partidos clareza nas propostas para as eleições em 2019

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu, esta terça-feira, aos partidos políticos "clareza dos propósitos e das propostas" para o ciclo eleitoral de 2019 em que se realizam europeias e legislativas.

Os partidos, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Porto de Mós, devem começar "a pensar seriamente em três realidades inadiáveis: clareza dos propósitos e das propostas; verosimilhança da solidez da sua base de apoio político - para que as propostas não fiquem apenas como meras intenções sem capacidade de ser poder -; e rapidez na transmissão das mensagens".

Relembrando que o país está a seis meses do primeiro ato eleitoral (europeias) e a cerca de 11 meses das legislativas, o Presidente da República realçou que não lhe compete "escolher propostas ou modelos de governação".

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa não se coibiu de deixar um alerta aos partidos: "Quem se atrasar ou faltar mesmo à chamada para o encontro com os portugueses, não se poderá queixar do destino nem da penosidade do recomeço da caminhada nos idos mais próximos".

"Todos sabemos que sensatez e realismo, olhando para o que vão ser os tempos imediatos na Europa e no mundo, resultam da natureza das coisas", vincou o chefe de Estado, que falava em Porto de Mós, durante a sessão de abertura do primeiro Encontro da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Nesse sentido, os próximos tempos aconselham, "no mínimo, mais crescimento económico e, para tanto mais, condições propícias a investimento e exportações", referiu.

"Sacrifício" do investimento público

Noutra passagem da sua intervenção, o Presidente da República disse que as opções do Governo no plano económico e financeiro têm levado ao adiamento de algum investimento público estruturante.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que as opções do Governo de conjugar o rigor orçamental com medidas corretoras de assimetrias sociais e de aliar a procura de maior protagonismo das exportações com a manutenção do incentivo ao consumo interno têm implicado "sacrifício ou adiamento de algum investimento público estruturante".

Para o Presidente da República, as posições no plano económico e financeiro em Portugal não se identificam "totalmente com a divisão entre a área do Governo e a área das oposições".

Segundo o chefe de Estado, "na área das oposições não tem havido uma mudança apreciável quanto à linha adotada na governação precedente". No entanto, frisou, é preciso estar alerta quanto ao surgimento de propostas populistas no país.

"Temos de estar atentos. Não vá acontecer que, em qualquer das áreas consideradas, um ou outro sinal similar a processos emergentes noutras paragens possa surgir com promessas públicas e sociais generosas juntas a uma expectativa criada na opinião pública quase ilimitada", vincou Marcelo Rebelo de Sousa.

Num discurso em que evocou o passado para falar do presente e do futuro, o Presidente da República alertou para a necessidade de não se desbaratar ou esquecer a língua, o mar, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo ou a capacidade de acolhimento e inclusão.

Marcelo apelou a consensos, nomeadamente em áreas como a educação, a coesão social ou na sustentabilidade de uma economia aberta e competitiva e defendeu a necessidade de aproximação dos portugueses às Forças Armadas e forças de segurança.

Num discurso que durou cerca de 30 minutos, o Presidente chamou ainda a atenção para a dificuldade em alcançar um consenso no domínio da justiça.

"É com algum lamento que verifico ser hoje quase impossível o consenso no domínio da justiça. É um sinal de fragilidade do Estado de Direito democrático em Portugal", declarou.