Idan Ofer: "Queremos o Famalicão na I Liga já este ano"

Idan Ofer, CEO da Quantum Pacific, que detém 51% do Famalicão, admite o objetivo de subir à I Liga já esta temporada e sonha com um futuro nas competições europeias.

Em entrevista ao jornal "Record", o israelita, que também é o maior acionista único do Atlético de Madrid, declarou o objetivo subir de escalão já esta época:

"Queremos chegar à I Liga já esta época. Esse é um dos nossos objetivos. Depois, tudo depende da forma como nos dermos por lá. Vejo grande potencial aqui. Portugal tem muito talento no futebol e os melhores do Mundo vêm daqui".

Questionado sobre uma presença nas competições europeias no futuro, Ofer não esconde: "Sim, é um sonho".

O investidor esteve presente pela primeira vez em Famalicão na vitória caseira por 2-1 frente ao Sporting da Covilhã, e elogiou a massa associativa do clube: "Os adeptos são fantásticos. Já sabia de antemão que existe aqui uma base muito forte, mas gostava de ver mais números". 1271 espectadores marcaram presença no jogo.

Ofer elogiou a equipa de Sérgio Vieira, que conquistou a vitória no domingo depois de estar a perder por 1-0, e admite que está sempre a par da atualidade do clube: "Este é o meu primeiro jogo aqui, mas tenho sempre alguém a acompanhar por 'streaming'. Tento estar sempre a par de tudo o que se passa no dia-a-dia. Hoje vim e não fiquei desapontado".

"Temos uma equipa determinada e muito forte. Nos últimos dois jogos em casa virámos resultados negativos e isso foi demonstrativo de uma grande determinação. Fui ao balneário dar-lhes os parabéns, acho que ficaram felizes. O nosso treinador está a fazer um grande trabalho e sabe melhor do que eu como se gere uma equipa".

Obras no Municipal de Famalicão e parceria com Atlético de Madrid em mente

Idan Ofer adiantou ainda que ja há planos para colocar cobertura numa bancada do Estádio Municipal de Famalicão: "Por estar a chover não foi possível colocar quase ninguém na outra bancada, mas já existe um plano para colocar uma cobertura em breve e esperamos ter mais adeptos. Depois, quero dar o passo de construir bancadas atrás das balizas".

O investidor detém também 31% do Atlético de Madrid, e admite uma possível colaboração entre o Famalicão e os "colchoneros": "Sim, é possível que o façamos no futuro".

O Famalicão é atualmente segundo classificado da II Liga, a dois pontos do líder Paços de Ferreira.