Coates espera que Marcel Keizer acrescente bom futebol aos bons resultados do Sporting

Sebastián Coates espera que Marcel Keizer ajude o Sporting a juntar boas exibições aos bons resultados que tem obtido, esta época. Coates foi dispensado da seleção uruguaia, devido a dores musculares, pelo que já teve oportunidade de conhecer o novo treinador leonino.

"O período em que o Tiago [Fernandes, ex-treinador interino] esteve aqui foi fundamental para nós. Não estávamos mal, mas vínhamos de um momento em que quiçá não jogávamos muito bem, mas os resultados iam surgindo. Esperemos que com a chegada do novo treinador os resultados possam continuar a aparecer e que possamos continuar o melhor possível", frisou o central uruguaio, em entrevista à Sporting TV.

A primeira troca de impressões com o novo treinador "foi boa". Keizer apresentou-se e explicou as suas ideias à equipa. "Com o decorrer dos dias e dos treinos vamos saber e vamos tentar captar um pouco melhor o que pretende. Creio que temos muito bom potencial para o fazer e esperemos que custe o menos possível", antecipou. Coates quer continuar a melhorar e a alcançar os objetivos do clube. "Estando num clube como o Sporting é assim que tem de ser", evidenciou.

Momento é melhor do que se especula

Coates afirmou que "se especula muito sobre o momento do Sporting", mas lembrou que os leões estão a dois pontos da liderança e em todas as competições, dependendo, em todas, apenas de si próprios.

A lesão de Battaglia marcou o jogo com o Chaves. Os jogadores do Sporting entraram em campo com camisolas de homenagem ao médio argentino, que deverá falhar o resto da época, devido a lesão. Coates assumiu que os jogadores necessitam de apoio nos momentos difíceis.

"Como companheiro, sinto a impotência de não poder ajudar mais a não ser transmitir-lhe o nosso apoio e que vamos estar com ele durante a sua recuperação. Felizmente, se há algo que este grupo tem de bom é que todos nos damos bem, não há distinções", salientou o central uruguaio.