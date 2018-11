Game of Thrones: a espera chegou ao fim

A última temporada de Game of Thrones estreia em abril do próximo ano. O anuncio foi feito esta terça feira pela HBO, canal de televisão norte-americano que produz a série televisiva.

A sétima temporada estreou há mais de um ano e a data de lançamento da oitava e última parte desta série não era ainda conhecida.

"Game of Thrones" é uma adaptação televisiva da série de livros "As Crónicas de Gelo e Fogo" do autor norte-americano George R. R. Martin.