Tiago Sá: "Já digerimos a derrota no Dragão"

Tiago Sá, guarda-redes do Braga, diz que a equipa minhota já ultrapassou a derrota no terreno do FC Porto, e coloca o foco nos próximos jogos da equipa.

Em declarações à margem de uma visita de alguns jogadores do clube à escola EB1 de São Vítor, em Braga, o guardião de 23 anos lamentou o resultado negativo no Estádio do Dragão, mas diz que a equipa retira pontos positivos na derrota: "Não creio que tenha falhado nada nesse jogo. Já digerimos a derrota e o facto de não termos trazido pontos. Fizemos um bom jogo e tirámos coisas positivas que vamos aproveitar. O nosso pensamento já está no Praiense".

O guarda-redes, produto da formação arsenalista, recorda a grande defesa a um remate de Brahimi: "Foi uma boa defesa, estou lá para defender as bolas e espero fazer mais".

O Braga perdeu a liderança e ocupa agora o terceiro lugar na tabela. Para Tiago Sá, o foco continua a ser "jogo a jogo": "O campeonato tem muito boas equipas para além do FC Porto e Braga. Fazemos o nosso trabalho e vamos jogo a jogo".

Tiago Sá sagrou-se campeão de juniores em 2013/14, época em que já integrava o plantel da equipa B do Braga. Depois de várias temporadas na equipa secundária do emblema arsenalista, Tiago Sá agarrou a oportunidade dada por Abel Ferreira:

"Estou muito feliz. Comecei a época já a saber que era uma opção. Começou o Matheus, infelizmente ele teve uma lesão, e as coisas estão a correr bem para mim. Sabia que ia tudo correr bem porque sabia que estava preparado. Tenho de continuar a trabalhar da mesma forma. Foi esse trabalho que me trouxe até aqui e que me pode levar a maiores conquistas neste clube".

Seleção é objetivo, mas sem "obsessão"

O guarda-redes não esconde o sonho de poder chegar à seleção principal, algo que espera que aconteça "naturalmente":



"A seleção é um sonho e um objetivo. Qualquer jogador que jogue no Braga pode ter esse sonho. Tenho de continuar com este bom trabalho, que me pode levar à seleção. Mas não penso nisso como uma obsessão, para já. As coisas podem acontecer naturalmente se continuar a trabalhar".

O Braga regressa à competição, após pausa para seleções, frente ao Praiense, partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no dia 25 de novembro.