Nacional desmente interesse em Tiago Fernandes

O Nacional desmentiu, em comunicado, um possível interesse na contratação de Tiago Fernandes, treinador que deixou o comando interino do Sporting, após a vitória frente ao Chaves, no domingo.

O emblema insular veio a público reforçar a confiança em Costinha, apesar do mau momento de forma, depois de uma notícia lançada pelo jornal "O Jogo" que dava conta do interesse da direção do clube recém-promovido em Tiago Fernandes.

"Independentemente da sua valia enquanto treinador, o Nacional não tem qualquer interesse nos serviços do senhor Tiago Fernandes e deposita total confiança no trabalho desenvolvido pelo senhor Francisco Costa [Costinha] e respetiva equipa técnica, que têm contrato até final da temporada e vão cumpri-lo na íntegra".

O Nacional deixou o último lugar da classificação, depois de vencer o Marítimo no dérbi da Madeira. O clube liderado por Costinha continua, no entanto, em zona de despromoção e é atualmente 17º classificado, com apenas nove pontos somados.

Tiago Fernandes orientou a equipa principal do Sporting em três partidas, depois da saída de José Peseiro de Alvalade. O técnico português venceu o Santa Clara e o Chaves, para o campeonato, e empatou no terreno do Arsenal, para a Liga Europa.