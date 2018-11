Frederico Silva avança para os oitavos-de-final na Índia

O tenista português Frederico Silva assegurou, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos-de-final do Challenger de Bangalore, na Índia.

O número seis nacional, 292.º colocado do "ranking" mundial, teve de se esforçar para superar o sérvio Danilo Petrovic, 296.º ATP, em três "sets". Silva precisou de mais de duas horas para confirmar a vitória, por 6-3, 3-6 e 6-4.

Na próxima ronda, Frederico Silva medirá forças com o vencedor do duelo entre o sueco Elias Ylmer, 132.º do mundo e e terceiro cabeça-de-série do torneio, e o alemão Daniel Masur, número 291 da hierarquia.