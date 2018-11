Diogo Queirós valoriza amigáveis. "Não teremos muitos momentos para preparar Mundial"

Diogo Queirós, capitão da seleção portuguesa de sub-20, destaca a importância acrescida dos dois amigáveis que a seleção vai realizar em preparação para o Mundial de 2019, na Polónia.

A seleção de Hélio Sousa voltou a treinar, esta terça-feira, no Algarve, onde vai medir forças com a Polónia, na quinta-feira, e com a Eslováquia, no por duas vezes.

O central do FC Porto reforça a importância das partidas: "Vão ser três jogos bastante importantes para nós, pois sabemos que não teremos muitos momentos para nos preparamos para a competição. É importante aproveitar todos os momentos para preparar-nos, no sentido de estarmos para estarmos na máxima força no primeiro jogo do Mundial".

Queirós acredita que o facto da equipa ter conquistado o Campeonato da Europa de sub-19 apenas dá uma vantagem no sorteio e não dentro das quatro linhas: “Sabemos que é uma vantagem para nós termos sido campeões da Europa, pois iremos estar no sorteio do Mundial como cabeças-de-série".

"Nos jogos, termos sido campeões, já não representa qualquer tipo vantagem, pois todas as equipas têm as suas qualidade e nós só podemos dar o nosso melhor para tentar vencer. Todos os adversários vão defrontar-nos com a máxima força e terão uma motivação extra que é poderem ganhar aos campeões europeus. Vamos ter de nos preparar para todas as adversidades que iremos encontrar", diz.

Apesar de envergar a braçadeira de capitão, Diogo Queirós explica que nenhum jogador tem lugar cativo na seleção: "Todos os jogadores têm a ambição de estar no Mundial. Trata-se de uma geração de muita qualidade e ninguém tem lugar garantido. Estamos a trabalhar desde já para ganhar entrosamento, especialmente com aqueles que têm vindo menos vezes, para voltarmos a formar um grupo forte”.

A seleção liderada por Hélio Sousa continua a preparar o Mundial de sub-20, que será disputado na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho de 2019.